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Рогов: на Запорожском направлении ВСУ безуспешно применяют волновой формат атак

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Украинские военные безуспешно применяют волновой формат атак на Запорожском направлении, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов: на Запорожском направлении ВСУ безуспешно применяют волновой формат атак
  • AP

«Украинские боевики применяют волновой формат атак: на смену одной группе тут же на убой бросается следующая и так дальше, надеясь прорвать линию обороны и вклиниться вглубь», — цитирует РИА Новости Рогова.

По его словам, ВСУ не смогли добиться ни тактического, ни стратегического продвижения.

Он отметил, что атаки осуществляются при поддержке артиллерии и бронетехники.

Накануне в Минобороны России заявили, что за сутки украинская армия потеряла примерно 600 человек убитыми в ходе попыток наступления на трёх направлениях.

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