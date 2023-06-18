Рогов: на Запорожском направлении ВСУ безуспешно применяют волновой формат атак
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«Украинские боевики применяют волновой формат атак: на смену одной группе тут же на убой бросается следующая и так дальше, надеясь прорвать линию обороны и вклиниться вглубь», — цитирует РИА Новости Рогова.
По его словам, ВСУ не смогли добиться ни тактического, ни стратегического продвижения.
Он отметил, что атаки осуществляются при поддержке артиллерии и бронетехники.
Накануне в Минобороны России заявили, что за сутки украинская армия потеряла примерно 600 человек убитыми в ходе попыток наступления на трёх направлениях.