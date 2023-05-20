РИА Новости: российские «Торнадо-Г» сорвали ротацию украинских сил в ЛНР
Об этом РИА Новости рассказал командир батареи с позывным Обь.
«Одна цель была скопление противника, у них там шла ротация, а вторая цель — по опорному пункту», — сказал военный.
По его словам, две боевые машины одновременно поразили две цели, потратив по десять реактивных снарядов на каждую.
Ранее ВС России уничтожили в ДНР склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.
Также сообщалось, что в Харьковской области и ЛНР были пресечены действия трёх украинских ДРГ.