РИА Новости: российские «Торнадо-Г» сорвали ротацию украинских сил в ЛНР

Боевые расчеты РСЗО «Торнадо-Г» 1-й гвардейской танковой армии ЗВО сорвали попытку украинских войск провести ротацию личного состава в ЛНР.

Об этом РИА Новости рассказал командир батареи с позывным Обь.

«Одна цель была скопление противника, у них там шла ротация, а вторая цель — по опорному пункту», — сказал военный.

По его словам, две боевые машины одновременно поразили две цели, потратив по десять реактивных снарядов на каждую.

Ранее ВС России уничтожили в ДНР склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Также сообщалось, что в Харьковской области и ЛНР были пресечены действия трёх украинских ДРГ.