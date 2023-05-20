Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

РИА Новости: российские «Торнадо-Г» сорвали ротацию украинских сил в ЛНР

Короткая ссылка
Боевые расчеты РСЗО «Торнадо-Г» 1-й гвардейской танковой армии ЗВО сорвали попытку украинских войск провести ротацию личного состава в ЛНР.

Об этом РИА Новости рассказал командир батареи с позывным Обь.

«Одна цель была скопление противника, у них там шла ротация, а вторая цель — по опорному пункту», — сказал военный.

По его словам, две боевые машины одновременно поразили две цели, потратив по десять реактивных снарядов на каждую.

Ранее ВС России уничтожили в ДНР склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Также сообщалось, что в Харьковской области и ЛНР были пресечены действия трёх украинских ДРГ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить