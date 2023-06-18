На трёх направлениях: в Минобороны РФ рассказали о попытках наступления ВСУ в зоне СВО

Украинские вооружённые формирования продолжают попытки наступления на позиции российских войск в зоне проведения спецоперации. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, наиболее активные действия за минувшие сутки проходили на Запорожском, Южно-Донецком и Донецком направлениях. При этом только в результате удара по резервам ВСУ в районе н. п. Малая Токмачка было уничтожено девять танков, десять БМП и до десяти других боевых бронированных машин противника.

Подразделения Вооружённых сил Украины продолжают попытки наступления на Запорожском, Южно-Донецком и Донецком направлениях специальной военной операции, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, наиболее активные действия в течение минувших суток проходили на Запорожском направлении.

«Противник силами до трёх батальонных тактических групп, усиленных танками и боевыми бронированными машинами, под прикрытием дымовых завес предпринимал безуспешные попытки наступательных действий несколькими волнами в районах населённых пунктов Новопокровка, Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области. Грамотными и решительными действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами авиации и огнём артиллерии все атаки противника отражены, — рассказал Конашенков. — В результате комплексного огневого поражения четырёх колонн резервов ВСУ в районе н. п. Малая Токмачка Запорожской области уничтожено девять танков, десять боевых машин пехоты и до десяти других боевых бронированных машин».

Минобороны РФ показало кадры уничтожения техники ВСУ на Запорожском направлении

Кроме того, в районе Времевского выступа на Южно-Донецком направлении СВО российские войска в течение суток отразили четыре атаки противника силами до батальонной тактической группы в районах н. п. Новодонецкое, Ровнополь (ДНР) и Новодаровка (Запорожская область).

«Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили до 380 военнослужащих, 35 танков, 33 боевые машины пехоты, в том числе две Bradley, а также 38 боевых бронированных машин, включая бронетранспортёр Stryker, гаубицу Д-20», — сообщил представитель МО.

По его словам, на Донецком направлении активными действиями Южной группировки войск в течение суток было отражено восемь атак противника. Ударами авиации нанесено поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой, 110-й механизированной бригад ВСУ и 129-й бригады территориальной обороны в районах н. п. Новгородское, Авдеевка и Победа (ДНР).

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За сутки противник потерял здесь до 210 человек, одну БМП, один БТР, три автомобиля, два пикапа и реактивную систему залпового огня «Град». В районе н. п. Сухая Балка был уничтожен склад боеприпасов 109-й бригады теробороны.

На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, артиллерии Западной группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах н. п. Фиголевка, Масютовка, Кисловка, Тимковка (Харьковская область) и Стельмаховка (ЛНР). Также была пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп противника.

За сутки ВСУ потеряли в этом секторе до 60 военнослужащих, три пикапа, гаубицу «Мста-Б» и самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение формированиям противника в районах н. п. Невское, Червонопоповка, Кузьмино (ЛНР) и Серебрянка (ДНР). Пресечена деятельность двух ДРГ.

«В течение суток на данном направлении уничтожены до 70 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-30», — сообщил Конашенков.

Кадры работы российских военных в зоне СВО

На Херсонском направлении ВСУ потеряли более 30 человек, гаубицы M777, «Мста-Б» и «Гиацинт-Б», два автомобиля. Также в районе н. п. Кизомыс был уничтожен склад боеприпасов 123-й бригады теробороны.

Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение 113 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике противника в 124 районах. В частности, вблизи н. п. Максимильяновка (ДНР) была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены крылатая ракета большой дальности Storm Shadow и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожено 18 украинских беспилотных летательных аппаратов», — подытожил официальный представитель Минобороны.

Кадры работы российского ЗРПК «Панцирь»

Гибкая линия обороны

По оценке авторов Telegram-канала «Военная хроника», российские войска в зоне СВО используют тактику гибкой линии обороны, что позволяет концентрировать и применять силы наиболее удобным образом. Так, предыдущие недели контрнаступления ВСУ показали, что заход или продвижение на несколько сотен метров не гарантируют закрепления в этой зоне, констатируют аналитики.

«Каждый такой участок, как Пятихатки (н. п. в Запорожской области, в районе которого проходит линия фронта. — RT), сложен тем, что это фактически чистое поле, окопаться в котором невозможно. Как только ВСУ заходят на определённые позиции, по ним сразу работает артиллерия. После этого позиции возвращаются обратно, а украинская пехота откатывается на исходные», — отмечают авторы Военной хроники.

Эксперты констатируют, что тактика ВСУ изменилась, но качественно новых решений нет и противник продолжает «мясные штурмы».

«Немецкие танки Leopard 2 практически не используются, а это значит, что отдан приказ беречь эту технику любой ценой, — пишет Военная хроника. — Общие потери по сравнению с прошлой неделей серьёзно возросли и превысили 1 тыс. человек в день убитыми и ранеными».