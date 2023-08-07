Барражирующие боеприпасы «Ланцет» уничтожили две САУ Krab в ДНР
Об этом ТАСС рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
«Уничтожены две самоходные артиллерийские установки 155-го калибра Krab польского производства в Свято-Покровском и Кирово», — говорится в сообщении.
Также были выведены из строя 122-мм гаубица «Гвоздика» и БМП противника.
Ранее авиация группировки «Юг» поразила управляемыми бомбами пункты дислокации бригад ВСУ в ДНР.
Также подразделения группировки «Запад» разгромили роту ВСУ в районе Ольшан.