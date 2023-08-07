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Барражирующие боеприпасы «Ланцет» уничтожили две САУ Krab в ДНР

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Военнослужащие группировки войск «Юг» с помощью барражирующих боеприпасов «Ланцет» уничтожили две 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab.

Об этом ТАСС рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

«Уничтожены две самоходные артиллерийские установки 155-го калибра Krab польского производства в Свято-Покровском и Кирово», — говорится в сообщении.

Также были выведены из строя 122-мм гаубица «Гвоздика» и БМП противника.

Ранее авиация группировки «Юг» поразила управляемыми бомбами пункты дислокации бригад ВСУ в ДНР.

Также подразделения группировки «Запад» разгромили роту ВСУ в районе Ольшан.

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