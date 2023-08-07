Путин отметил эффективность БПЛА «Куб» и «Ланцет» в уничтожении техники ВСУ

Президент России Владимир Путин отметил эффективность беспилотников «Куб» и «Ланцет» в уничтожении техники ВСУ.

Об этом он сказал на встрече с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым.

«И «Куб», и «Ланцет» очень эффективно себя показали: во-первых, удар мощный, любая техника, в том числе иностранного производства, не просто горит, а ещё взрываются и боекомплекты», — заявил Путин.

3 августа RT сообщил, что российские барражирующие боеприпасы «Ланцет» с момента начала специальной военной операции (СВО) поразили 500 целей.