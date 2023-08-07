Узнать больше

Путин отметил эффективность БПЛА «Куб» и «Ланцет» в уничтожении техники ВСУ

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин отметил эффективность беспилотников «Куб» и «Ланцет» в уничтожении техники ВСУ.
Путин отметил эффективность БПЛА «Куб» и «Ланцет» в уничтожении техники ВСУ
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Об этом он сказал на встрече с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым.

«И «Куб», и «Ланцет» очень эффективно себя показали: во-первых, удар мощный, любая техника, в том числе иностранного производства, не просто горит, а ещё взрываются и боекомплекты», — заявил Путин.

3 августа RT сообщил, что российские барражирующие боеприпасы «Ланцет» с момента начала специальной военной операции (СВО) поразили 500 целей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить