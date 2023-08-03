RT: с начала СВО дроны-камикадзе «Ланцет» поразили 500 целей
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Отмечается, что значительную часть поражённых целей составляют гаубицы М777 и другие орудия полевой артиллерии, а также миномёты ВСУ.
«Операторы дронов отмечают, что значительная часть видеоматериалов с поражением целей не публикуется по соображениям безопасности», — говорится в разборе.
По данным военных, поражённых целей в действительности в несколько раз больше, чем 500.
«Косвенно это говорит о том, что производство барражирующих боеприпасов в России вышло на промышленный уровень и в войсках такого оружия хватает с запасом», — говорится в материале.
Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что боеприпасы «Ланцет» в течение суток уничтожили танк Leopard и БМП Bradley в районе населённого пункта Работино.