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RT: с начала СВО дроны-камикадзе «Ланцет» поразили 500 целей

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По данным RT, российские барражирующие боеприпасы «Ланцет» с момента начала специальной военной операции (СВО) поразили 500 целей.
RT: с начала СВО дроны-камикадзе «Ланцет» поразили 500 целей
  • globallookpress.com

Отмечается, что значительную часть поражённых целей составляют гаубицы М777 и другие орудия полевой артиллерии, а также миномёты ВСУ.

«Операторы дронов отмечают, что значительная часть видеоматериалов с поражением целей не публикуется по соображениям безопасности», — говорится в разборе.

По данным военных, поражённых целей в действительности в несколько раз больше, чем 500.

«Косвенно это говорит о том, что производство барражирующих боеприпасов в России вышло на промышленный уровень и в войсках такого оружия хватает с запасом», — говорится в материале.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что боеприпасы «Ланцет» в течение суток уничтожили танк Leopard и БМП Bradley в районе населённого пункта Работино.

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