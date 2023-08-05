ВС России «Ланцетами» уничтожили две САУ «Гвоздика» ВСУ в ДНР

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что российские военные с помощью беспилотников-камикадзе «Ланцет» уничтожили две украинские САУ «Гвоздика» в ДНР.

«Барражирующими боеприпасами «Ланцет» уничтожены две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» в районах северо-западнее Ровнополя и Великой Новосёлки», — рассказал он ТАСС.

Вместе с этим представитель группировки «Восток» добавил, что российская авиация поразила пункты временной дислокации противника, места скопления украинской живой силы и техники в районах Старомайорского, Макаровки, Приютного.

Ранее Чехов рассказал, что российская артиллерия уничтожила украинский пункт управления беспилотной авиацией в районе Новодонецкого.