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ВС России «Ланцетами» уничтожили две САУ «Гвоздика» ВСУ в ДНР

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Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что российские военные с помощью беспилотников-камикадзе «Ланцет» уничтожили две украинские САУ «Гвоздика» в ДНР.

«Барражирующими боеприпасами «Ланцет» уничтожены две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» в районах северо-западнее Ровнополя и Великой Новосёлки», — рассказал он ТАСС.

Вместе с этим представитель группировки «Восток» добавил, что российская авиация поразила пункты временной дислокации противника, места скопления украинской живой силы и техники в районах Старомайорского, Макаровки, Приютного.

Ранее Чехов рассказал, что российская артиллерия уничтожила украинский пункт управления беспилотной авиацией в районе Новодонецкого.

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