ВС России «Ланцетами» уничтожили две САУ «Гвоздика» ВСУ в ДНР
«Барражирующими боеприпасами «Ланцет» уничтожены две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» в районах северо-западнее Ровнополя и Великой Новосёлки», — рассказал он ТАСС.
Вместе с этим представитель группировки «Восток» добавил, что российская авиация поразила пункты временной дислокации противника, места скопления украинской живой силы и техники в районах Старомайорского, Макаровки, Приютного.
Ранее Чехов рассказал, что российская артиллерия уничтожила украинский пункт управления беспилотной авиацией в районе Новодонецкого.