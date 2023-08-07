Путин призвал наращивать производство беспилотников «Куб» и «Ланцет»

Производство российских беспилотников «Куб» и «Ланцет» нужно увеличить.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым.

Путин отметил эффективность БПЛА «Куб» и «Ланцет» в уничтожении техники ВСУ.

«Мне производители обещали, что они увеличат количество производства. Они справляются с этим обещанием, но нужно увеличить ещё», — заявил он.

Ранее RT сообщил, что российские барражирующие боеприпасы «Ланцет» с момента начала специальной военной операции (СВО) поразили 500 целей.