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Путин призвал наращивать производство беспилотников «Куб» и «Ланцет»

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Производство российских беспилотников «Куб» и «Ланцет» нужно увеличить.
Путин призвал наращивать производство беспилотников «Куб» и «Ланцет»
  • kremlin.ru

Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым.

Путин отметил эффективность БПЛА «Куб» и «Ланцет» в уничтожении техники ВСУ.

«Мне производители обещали, что они увеличат количество производства. Они справляются с этим обещанием, но нужно увеличить ещё», — заявил он.

Ранее RT сообщил, что российские барражирующие боеприпасы «Ланцет» с момента начала специальной военной операции (СВО) поразили 500 целей.

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