Немирные инициативы: в России осудили планы Запада передать Киеву F-16

Планируемая передача самолётов F-16 Украине свидетельствует о сохранении курса стран Запада на разжигание конфликта, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Нидерланды и Дания передадут Украине истребители F-16. Военные эксперты отмечают, что политическое решение поставить Киеву самолёты было принято на фоне провала контрнаступления ВСУ, чтобы продемонстрировать поддержку Западом киевского режима.

Планируемая передача Киеву истребителей F-16 говорит о сохранении Западом курса на продолжение конфликта, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Безусловно, это дополнительные сложности для того, чтобы ситуация была завершена как можно быстрее. Безусловно, наши подразделения понимают, что делать с данными самолётами, но характеризовать это можно как продолжающиеся устремления стран Запада на дальнейшее разжигание конфликта, и здесь никакими мирными инициативами подобные действия, конечно же, объяснить нельзя», — заявил Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Изменчивое количество

В воскресенье, 20 августа, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что достиг договорённости с Нидерландами в вопросе поставок истребителей F-16 и что эта страна передаст Киеву 42 такие машины. В своём Telegram-канале Зеленский сообщил, что Украина получит истребители, когда украинские пилоты и инженеры завершат обучение.

«Прорывная договорённость», — подчеркнул глава киевского режима.

Позднее агентство Reuters со ссылкой на премьера Нидерландов Марка Рютте сообщило, что он пока не может уточнить, сколько F-16 получит Киев, а 42 — это общее количество таких истребителей, имеющихся в стране.

По данным СМИ, на текущий момент Нидерланды располагают всего 24 истребителями F-16, которые будут сняты с вооружения к середине 2024 года, ещё 18 самолётов выставлены на продажу.

© AP Photo/Peter Dejong

Готовность передать боевые самолёты Киеву также выразила Дания. Премьер-министр Метте Фредериксен сообщила, что страна поставит Украине 19 самолётов F-16. Из них шесть должны поступить киевскому режиму около Нового года, восемь в 2024-м и ещё пять в 2025-м.

У ВВС Дании около 30 истребителей F-16, которые будут выведены из эксплуатации, когда страна перейдёт на более современные F-35.

Дания и Нидерланды также сообщали о подготовке украинских лётчиков, в этом им будут помогать ещё девять стран. В июле в Дании заявили, что обучение начнётся в августе. Согласно планам, оно займёт как минимум шесть месяцев. По словам Фредериксен, в Дании около 70 украинцев уже обучаются пилотированию F-16.

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В Дании при этом заявили, что полученные от Копенгагена истребители F-16 украинская сторона сможет использовать только на своей территории.

«Мы передаём оружие при условии, что оно используется для вытеснения врага с территории Украины. И ничего больше. Таковы условия, будь то танки, истребители или что-то ещё. Это сигнал, который Украина, конечно же, получит», — приводит ТАСС слова датского министра обороны Якоба Эллеман-Енсена.

Посол России в Дании Владимир Барбин констатировал, что подобные поставки ведут к эскалации конфликта.

«Прикрываясь тезисом, что Украина сама должна определять условия мира, Дания своими делами и словами стремится не оставить Украине другого выбора, кроме как продолжение военного противоборства с Россией. Такая позиция толкает Украину в пропасть, а её население обрекает на новые жертвы. Иного результата от решения Дании о передаче F-16 Украине не будет», — подчеркнул дипломат.

Он также добавил, что цели СВО по обеспечению Россией своей национальной безопасности будут достигнуты.

Стоит отметить, что в начале июля в НАТО заявляли, что Киев не получит истребители F-16 до окончания контрнаступления украинских сил на позиции ВС РФ. Об этом, в частности, говорил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

«Подготовка лётчиков, обучение технического персонала, обеспечение материально-технической базы, способной обслуживать эти самолёты, — всё это будет доступно только после контрнаступления», — сказал Бауэр в интервью радиостанции LBC.

Он также подчеркнул, что вопрос поставок боевых самолётов Украине «не будет решён в краткосрочной перспективе».

Политическая плоскость



Решение о поставках истребителей F-16 киевскому режиму по-прежнему существует только в политической плоскости: нет понимания ни того, сколько именно самолётов получит Украина, ни того, когда это произойдёт, напомнил в беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов.

«Так называемая истребительная коалиция была создана ещё весной, и Нидерланды уже тогда заявили о своей готовности в ней участвовать. Однако заявленное количество в 42 истребителя — это весь парк машин, имеющихся у Нидерландов в целом. Половина из них не готова к полётам, и их нельзя использовать», — отметил эксперт.

© AP Photo/Peter Dejong

По его оценке, Нидерланды вряд ли смогут поставить Киеву более десяти самолётов.

«Именно поэтому Зеленский одновременно пытается добиться от Швеции поставок истребителей Gripen, а от Австралии — запланированных к списанию F-18», — подчеркнул собеседник RT.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном заявил, что украинские пилоты уже приступили к тренировкам на шведских истребителях JAS Gripen. Однако Кристерссон через несколько дней сообщил, что у страны нет планов отправлять Gripen на Украину.

Самолёты F-16 по своим характеристикам сопоставимы с истребителями МиГ-29 и являются доступными целями для российской авиации и средств ПВО, добавил Юрий Кнутов.

«С ними могут бороться самолёты Су-30 и Су-35, зенитно-ракетные комплексы С-300В4 и С-400. Причём эти самолёты возможно сбивать до момента их появления непосредственно на территории, граничащей с территорией РФ в границах до 24 февраля прошлого года. Пройдёт период адаптации, и мы сможем успешно бороться с этими машинами», — подчеркнул аналитик.

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин отметил, что Запад решением передать Киеву самолёты показывает, что не будет отказываться от курса на опосредованную войну с Россией

«Всё это говорит о том, что западная коалиция не бросает Украину и будет её поддерживать. Намерение передать истребители F-16 — подтверждение этого курса и наращивание технологического потолка этой поддержки», — пояснил эксперт.

При этом Запад не сможет единовременно передать Украине столько истребителей, сколько нужно для изменения баланса сил в воздухе, добавил Кошкин.

«Называется разное число самолётов, которые предполагается передать Киеву. Но реальных цифр и сроков нет. Есть также вопрос с инфраструктурой. Нужны подготовленные взлётно-посадочные полосы: шасси — это известное слабое место F-16, к тому же у него очень низкий воздухозаборник, для которого нужна чистая полоса, без мусора. Откуда они будут взлетать?» — отметил эксперт.

Андрей Кошкин считает, что вопрос с поставками самолётов Киеву был решён для того, чтобы сгладить отсутствие успехов украинских сил в рамках контрнаступления.

«Как поддерживать Киев на фоне неудавшегося наступления? Нужно увеличивать поставки высокотехнологичного вооружения. Его будут давать ровно столько, сколько потребуется, чтобы конфликт продолжался», — заключил политолог.