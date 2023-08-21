Минобороны Дании: Копенгаген разрешит Киеву использовать F-16 только на Украине

Глава Минобороны Дании Якоб Эллеман-Енсен заявил, что Украина сможет использовать истребители F-16, которые ей передаст Копенгаген, только на своей территории.

Об этом пишет датское агентство Ritzau.

«Мы передаём оружие при условии, что оно используется для вытеснения врага с территории Украины. И ничего больше», — цитирует его ТАСС.

По его словам, таковы условия — «будь то танки, истребители или что-то ещё».

Данный сигнал Украина, конечно же, получит, отметил Эллеман-Енсен.

Ранее в датском Минобороны сообщили, что Дания поставит на Украину 19 истребителей F-16.

Бывший разведчик корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что западные истребители F-16 не соответствуют современным стандартам и представляют опасность для Украины.