Бывший разведчик корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что западные истребители F-16 не соответствуют современным стандартам и представляют опасность для Украины.

Об этом он написал в соцсети X.

«Это старые планеры. Они претерпели модернизацию в конце 90-х, что позволило им налетать дополнительные 5 тыс. часов», — сказал Риттер.

По его словам, из планируемых к поставке истребителей остаются пригодными для полётов только 24 самолёта.

«Все они считаются небезопасными по стандартам США и НАТО. Ловушка для самоубийц», — добавил экс-разведчик.

Ранее украинский режиссёр Игорь Лопатёнок заявил, что восторг президента Украины Владимира Зеленского создан исключительно для формирования инфоповода.

Также поступала информация, что Дания передаст 19 истребителей F-16 на Украину.