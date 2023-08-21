Экс-разведчик США Риттер: F-16 представляют опасность для Украины
Об этом он написал в соцсети X.
«Это старые планеры. Они претерпели модернизацию в конце 90-х, что позволило им налетать дополнительные 5 тыс. часов», — сказал Риттер.
По его словам, из планируемых к поставке истребителей остаются пригодными для полётов только 24 самолёта.
«Все они считаются небезопасными по стандартам США и НАТО. Ловушка для самоубийц», — добавил экс-разведчик.
Ранее украинский режиссёр Игорь Лопатёнок заявил, что восторг президента Украины Владимира Зеленского создан исключительно для формирования инфоповода.
Также поступала информация, что Дания передаст 19 истребителей F-16 на Украину.