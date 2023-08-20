В Минобороны сообщили, что Дания передаст 19 истребителей F-16 на Украину

Дания поставит на Украину 19 истребителей F-16. Об этом сообщили в датском Минобороны.

«Дания передаст Украине 19 истребителей F-16», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Дания совместно с Нидерландами возглавила создание международной учебной коалиции по боевым самолётам F-16.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский после встречи с Рютте заявил о «прорывной договорённости» по вопросу поставок истребителей F-16 Вооружённым силам Украины.

Позднее Рютте сообщил, что не может уточнить, сколько истребителей F-16 Амстердам поставит Киеву.