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В Минобороны сообщили, что Дания передаст 19 истребителей F-16 на Украину

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Дания поставит на Украину 19 истребителей F-16. Об этом сообщили в датском Минобороны.
В Минобороны сообщили, что Дания передаст 19 истребителей F-16 на Украину
  • Gettyimages.ru

«Дания передаст Украине 19 истребителей F-16», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Дания совместно с Нидерландами возглавила создание международной учебной коалиции по боевым самолётам F-16.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский после встречи с Рютте заявил о «прорывной договорённости» по вопросу поставок истребителей F-16 Вооружённым силам Украины.

Позднее Рютте сообщил, что не может уточнить, сколько истребителей F-16 Амстердам поставит Киеву.

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