В Минобороны сообщили, что Дания передаст 19 истребителей F-16 на Украину
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«Дания передаст Украине 19 истребителей F-16», — говорится в заявлении.
Отмечается, что Дания совместно с Нидерландами возглавила создание международной учебной коалиции по боевым самолётам F-16.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский после встречи с Рютте заявил о «прорывной договорённости» по вопросу поставок истребителей F-16 Вооружённым силам Украины.
Позднее Рютте сообщил, что не может уточнить, сколько истребителей F-16 Амстердам поставит Киеву.