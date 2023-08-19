Зеленский заявил, что пилоты ВСУ начали тренироваться на шведских истребителях

Украинские пилоты уже приступили к тренировкам на шведских истребителях JAS Gripen, сообщил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

«Тестовые испытания Gripen при участии украинцев, наших пилотов, уже начались», — цитирует слова украинского лидера РИА Новости.

Также он уточнил, что Киев обговорил со шведскими властями шаги для получения в будущем шведских Gripen.

Ранее сообщалось, что правительство Швеции приняло решение выделить новый пакет поддержки Украине. В частности, речь идёт об обучении украинских пилотов управлению шведскими истребителями JAS Gripen.

Также шведский парламент (риксдаг) решил выделить Украине новый пакет военной помощи на сумму $314 млн.