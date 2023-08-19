Зеленский заявил, что пилоты ВСУ начали тренироваться на шведских истребителях
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«Тестовые испытания Gripen при участии украинцев, наших пилотов, уже начались», — цитирует слова украинского лидера РИА Новости.
Также он уточнил, что Киев обговорил со шведскими властями шаги для получения в будущем шведских Gripen.
Ранее сообщалось, что правительство Швеции приняло решение выделить новый пакет поддержки Украине. В частности, речь идёт об обучении украинских пилотов управлению шведскими истребителями JAS Gripen.
Также шведский парламент (риксдаг) решил выделить Украине новый пакет военной помощи на сумму $314 млн.