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Премьер Кристерссон: Швеция не планирует поставлять Украине истребители Gripen

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Швеция не планирует поставлять Украине истребители Gripen.
Премьер Кристерссон: Швеция не планирует поставлять Украине истребители Gripen
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Об этом в интервью телеканалу TV4 заявил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон.

Как передаёт его слова РИА Новости, Швеция является большим государством, которое должно защищаться, при этом оно не входит в НАТО.

«Это баланс между тем, что мы можем выделить для них, и тем, что мы должны иметь сами», — добавил министр.

При этом Кристерссон отметил, что Швеция входит в коалицию F-16, где работает с 14 государствами, чтобы гарантировать, что Киев получит лётный потенциал.

В июне правительство Швеции приняло решение выделить Украине новый пакет поддержки. В частности, речь шла об обучении украинских пилотов управлению шведскими истребителями JAS Gripen.

19 августа пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что передача шведских истребителей JAS Gripen Киеву рассматривается теоретически.

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