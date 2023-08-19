Пресс-секретарь Зеленского: передача JAS Gripen Киеву обсуждается теоретически
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Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, теоретически до предоставления самолётов остаётся три шага.
В данный момент проходит тестирование самолётов, далее — тренировка, политическое согласие и после этого предоставление истребителей, уточнил Никифоров.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном заявил, что украинские пилоты уже приступили к тренировкам на шведских истребителях JAS Gripen.