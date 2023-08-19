Пресс-секретарь Зеленского: передача JAS Gripen Киеву обсуждается теоретически

Пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Сергей Никифоров в эфире телеканала «Рада» заявил, что передача шведских истребителей JAS Gripen Киеву рассматривается теоретически.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, теоретически до предоставления самолётов остаётся три шага.

В данный момент проходит тестирование самолётов, далее — тренировка, политическое согласие и после этого предоставление истребителей, уточнил Никифоров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном заявил, что украинские пилоты уже приступили к тренировкам на шведских истребителях JAS Gripen.