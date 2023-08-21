Посол России: поставки датских F-16 на Украину ведут к эскалации конфликта

Передача Копенгагеном истребителей F-16 Киеву ведёт к эскалации конфликта, заявил российский посол в королевстве Владимир Барбин.

Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Передача Данией 19 истребителей F-16 Украине ведёт к эскалации конфликта», — подчеркнул посол.

По словам Барбина, прикрываясь тезисом, что Киев сам должен определять условия мира, Копенгаген стремится не оставить Украине другого выбора, кроме как продолжения военного противоборства с Россией.

Эта позиция толкает Украину в пропасть, а её население обрекает на новые жертвы, отметил он.

20 августа в датском Минобороны сообщили, что Дания поставит на Украину 19 истребителей F-16.

Глава Минобороны Дании Якоб Эллеман-Енсен заявил, что Украина сможет использовать истребители F-16, которые ей передаст Копенгаген, только на своей территории.