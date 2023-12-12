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NYT: США отправят в Киев генерал-лейтенанта Агуто для создания новой стратегии

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Вашингтон направит на Украину генерал-лейтенанта Антонио Агуто для разработки новой военной стратегии, сообщает издание The New York Times, ссылаясь на американских и украинских чиновников.

«Военачальники США и Украины ищут новую стратегию, которую могут начать реализовывать в следующем году, чтобы оживить шансы Киева», — говорится в материале.

Так, с этой целью Пентагон направит из ФРГ на Украину генерал-лейтенанта Антонио Агуто, который, вероятно, надолго останется в Киеве и будет давать украинскому командованию более обстоятельные советы, пишет газета.

При этом отмечается, что присутствие Агуто в Киеве может стать шагом к отказу от неразмещения на Украине на постоянной основе военных советников.

Ранее издание The New York Times со ссылкой на украинские и американские источники сообщило, что обучение украинских военнослужащих по американскому образцу, как ранее в Ираке, Афганистане или Вьетнаме, оказалось безуспешным.

Кроме того, стало известно, что Палата представителей Соединённых Штатов не планирует рассматривать запрос Белого дома о новой помощи Украине перед уходом на каникулы.

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что, сколько бы оружия Владимир Зеленский ни выклянчил в Соединённых Штатах, всё оно будет либо перемолото ВС России, либо брошено.

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