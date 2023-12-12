NYT: США отправят в Киев генерал-лейтенанта Агуто для создания новой стратегии
«Военачальники США и Украины ищут новую стратегию, которую могут начать реализовывать в следующем году, чтобы оживить шансы Киева», — говорится в материале.
Так, с этой целью Пентагон направит из ФРГ на Украину генерал-лейтенанта Антонио Агуто, который, вероятно, надолго останется в Киеве и будет давать украинскому командованию более обстоятельные советы, пишет газета.
При этом отмечается, что присутствие Агуто в Киеве может стать шагом к отказу от неразмещения на Украине на постоянной основе военных советников.
Ранее издание The New York Times со ссылкой на украинские и американские источники сообщило, что обучение украинских военнослужащих по американскому образцу, как ранее в Ираке, Афганистане или Вьетнаме, оказалось безуспешным.
Кроме того, стало известно, что Палата представителей Соединённых Штатов не планирует рассматривать запрос Белого дома о новой помощи Украине перед уходом на каникулы.
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что, сколько бы оружия Владимир Зеленский ни выклянчил в Соединённых Штатах, всё оно будет либо перемолото ВС России, либо брошено.