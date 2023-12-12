Обучение украинских военнослужащих по американскому образцу, как ранее в Ираке, Афганистане или Вьетнаме оказалось безуспешным, пишет издание New York Times со ссылкой на украинские и американские источники.

Газета пишет, что контрнаступление 2023 года строилось вокруг переделывания ВС Украины по образцу армии США.

«Критики утверждают, что этот подход Соединённые Штаты использовали во Вьетнаме, Ираке и Афганистане, в основном безуспешно», — сказано в материале.

Источники сообщили, что потери Вооружённых сил Украины за время контрнаступления были большими, а полоса обороны ВС России оказалась намного прочнее, чем того ожидали на Западе.

Ранее стало известно, что Палата представителей Соединённых Штатов не планирует рассматривать запрос Белого дома о новой помощи Украине перед уходом на каникулы.

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что, сколько бы оружия Владимир Зеленский ни выклянчил в Соединённых Штатах, всё оно будет либо перемолото ВС России, либо брошено.