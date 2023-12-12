NYT: обучение солдат ВСУ на американский манер оказалось безуспешным
Газета пишет, что контрнаступление 2023 года строилось вокруг переделывания ВС Украины по образцу армии США.
«Критики утверждают, что этот подход Соединённые Штаты использовали во Вьетнаме, Ираке и Афганистане, в основном безуспешно», — сказано в материале.
Источники сообщили, что потери Вооружённых сил Украины за время контрнаступления были большими, а полоса обороны ВС России оказалась намного прочнее, чем того ожидали на Западе.
Ранее стало известно, что Палата представителей Соединённых Штатов не планирует рассматривать запрос Белого дома о новой помощи Украине перед уходом на каникулы.
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что, сколько бы оружия Владимир Зеленский ни выклянчил в Соединённых Штатах, всё оно будет либо перемолото ВС России, либо брошено.