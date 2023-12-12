RT в Telegram
Подпишись

Полянский: всё выклянченное Зеленским в США оружие будет перемолото ВС России

Короткая ссылка
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что, сколько бы оружия Владимир Зеленский ни выклянчил в Соединённых Штатах, всё оно будет либо перемолото ВС России, либо брошено.

Об этом он сказал в ходе заседания Совбеза ООН.

По словам Полянского, сколько бы оружия ни выклянчил Зеленский в ходе своего начинающегося «циркового представления с протянутой рукой» в Соединённых Штатах, всё оно будет либо перемолото Вооружёнными силами России на поле боя, либо попросту брошено.

Он подчеркнул, что это никак не повлияет на выполнение целей СВО, которая была начата для спасения жизней жителей ЛНР и ДНР, а также демилитаризации и денацификации Украины.

Ранее Владимир Зеленский в публичном выступлении в рамках визита в США снова начал просить у Вашингтона оружие для Вооружённых сил Украины.

Член американского сената Крис Мёрфи выразил уверенность в том, что Соединённые Штаты вот-вот бросят Украину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить