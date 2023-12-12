Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что, сколько бы оружия Владимир Зеленский ни выклянчил в Соединённых Штатах, всё оно будет либо перемолото ВС России, либо брошено.

Об этом он сказал в ходе заседания Совбеза ООН.

По словам Полянского, сколько бы оружия ни выклянчил Зеленский в ходе своего начинающегося «циркового представления с протянутой рукой» в Соединённых Штатах, всё оно будет либо перемолото Вооружёнными силами России на поле боя, либо попросту брошено.

Он подчеркнул, что это никак не повлияет на выполнение целей СВО, которая была начата для спасения жизней жителей ЛНР и ДНР, а также демилитаризации и денацификации Украины.

Ранее Владимир Зеленский в публичном выступлении в рамках визита в США снова начал просить у Вашингтона оружие для Вооружённых сил Украины.

Член американского сената Крис Мёрфи выразил уверенность в том, что Соединённые Штаты вот-вот бросят Украину.