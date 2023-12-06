Член американского сената Крис Мёрфи выразил уверенность в том, что Соединённые Штаты вот-вот бросят Украину.

Соответствующее заявление он сделал во время общения с журналистами на Капитолийском холме.

«Я просто не думаю, что есть какие бы то ни было сомнения насчёт того, что мы вот-вот бросим Украину», — цитирует его ТАСС.

Отмечается, что таким образом он прокомментировал разногласия по поводу финансовой помощи киевским властям между демократами и республиканцами.

Ранее член палаты представителей США Томас Мэсси рассказал в интервью ведущему Такеру Карлсону, что Вашингтон в 2014 году помог свергнуть избранное правительство Украины.