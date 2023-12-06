RT в Telegram
Подпишись

Американский конгрессмен Мэсси признал соучастие США в перевороте на Украине

Короткая ссылка
Член палаты представителей США Томас Мэсси рассказал в интервью ведущему Такеру Карлсону, что Вашингтон в 2014 году помог свергнуть избранное правительство Украины.

Информация об этом появилась в соцсети Х.

По словам политика, США «бряцали оружием против России» и помогли свергнуть власть.

«Я говорил, эти санкции, бряцание оружием, резолюции будут иметь последствия — и у них были последствия», — сказал Мэсси.

Ранее посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в беседе с RT рассказал, какие силы были задействованы в организации «майдана» в 2013 году.

Также председатель харьковской общественной организации «Русь Триединая» Сергей Моисеев рассказал в беседе с RT, можно ли было предотвратить «майдан» в 2013 году и каким он видит будущее Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить