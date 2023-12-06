Член палаты представителей США Томас Мэсси рассказал в интервью ведущему Такеру Карлсону, что Вашингтон в 2014 году помог свергнуть избранное правительство Украины.

Информация об этом появилась в соцсети Х.

По словам политика, США «бряцали оружием против России» и помогли свергнуть власть.

«Я говорил, эти санкции, бряцание оружием, резолюции будут иметь последствия — и у них были последствия», — сказал Мэсси.

Ранее посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в беседе с RT рассказал, какие силы были задействованы в организации «майдана» в 2013 году.

Также председатель харьковской общественной организации «Русь Триединая» Сергей Моисеев рассказал в беседе с RT, можно ли было предотвратить «майдан» в 2013 году и каким он видит будущее Украины.