Американский конгрессмен Мэсси признал соучастие США в перевороте на Украине
Информация об этом появилась в соцсети Х.
По словам политика, США «бряцали оружием против России» и помогли свергнуть власть.
«Я говорил, эти санкции, бряцание оружием, резолюции будут иметь последствия — и у них были последствия», — сказал Мэсси.
Ранее посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в беседе с RT рассказал, какие силы были задействованы в организации «майдана» в 2013 году.
Также председатель харьковской общественной организации «Русь Триединая» Сергей Моисеев рассказал в беседе с RT, можно ли было предотвратить «майдан» в 2013 году и каким он видит будущее Украины.