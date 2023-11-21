Общественник Моисеев: за 10 лет после «майдана» Украина деградировала

Председатель харьковской общественной организации «Русь Триединая» Сергей Моисеев рассказал в беседе с RT, можно ли было предотвратить «майдан» в 2013 году и каким он видит будущее Украины.

«Естественно, возможно было предотвратить «майдан». Первое средство против «майдана» — внятная и чёткая политика властей Украины. В данном случае в чём была проблема: (экс-президент Украины Виктор. — RT) Янукович запутался в векторах. То он дружил с Россией, потом, в 2013 году, начал евроинтегрироваться. До ноября 2013 года Янукович готовился подписать соглашение о евроинтеграции. Соответственно, придерживающиеся западного вектора развития на Украине считали дело готовым и сделанным. И тут вдруг в последний момент он объявляет о том, что отменяет евроинтеграцию. Но те, кто пытался втянуть Украину долго и нудно в орбиту англосаксов и западного мира, естественно, уже считали дело решённым и пошли на крайние меры. Поэтому если бы Янукович изначально заявил, что всегда держит вектор на интеграцию с Россией, то «майдана» бы не было», — добавил он.

Как подчеркнул Моисеев, за десять лет после «майдана» Украина «стремительно деградировала».

«На самом деле, Украина — квазигосударство. Это юго-западные исторические земли Руси и России. И у этой территории есть только один путь благополучного развития — путь единства общерусского. Представьте себе организм: взяли руку у одного человека и пришили к другому. Ну она не приживётся. По сути дела, как я вижу, Украина закончила своё существование. Сейчас это уже агония режима. Украины в будущем не будет и, по моему мнению, быть не должно. На месте этого политического образования должно возникнуть два федеральных округа: Новороссийский (от Харькова до Одессы) и Малороссийский», — отметил собеседник RT.

Отвечая на вопрос, ожидать ли нового «майдана» на Украине, эксперт пояснил, что в современных условиях на Украине он практически невозможен, поскольку запрещены всяческие публичные акции.

«Будет, скорее всего, не «майдан», а военный переворот. Владимира Зеленского могут просто убить, списать это на Россию. Могут убить через какой-то теракт. Или же просто открыто взбунтоваться. Но опять-таки все события такого рода могут быть только с санкции США. То есть если США дадут на это добро. Я напомню, что и первый, и второй «майдан» на Украине случились только с санкции США. Эта территория сейчас абсолютно подконтрольна им. Мы знаем, что американские компании скупили на Украине всю землю, то есть они уже считают себя законными хозяевами этой территории», — заключил Моисеев.

21 ноября 2013 года в Киеве начались массовые протесты, вошедшие в историю под названием «евромайдан».

Их участники выступали за подписание договора об ассоциации с Евросоюзом и против экономического сближения с Россией. Акции протеста быстро переросли в захваты органов власти и противостояние с силовиками. В конце февраля 2014 года при поддержке участников «майдана» на Украине произошёл государственный переворот.

