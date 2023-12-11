Зеленский в США снова попросил у Вашингтона вооружение для ВСУ

Владимир Зеленский в публичном выступлении в рамках визита в Соединённые Штаты снова начал просить у Вашингтона оружие для Вооружённых сил Украины.

«Системы ПВО Patriot, средства радиоэлектронной борьбы, беспилотники и истребители — всё это поможет нашим войскам продвинуться «на земле», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, в ходе своего выступления Зеленский раскритиковал американский конгресс за скандалы и проволочки с согласованием дальнейшей помощи Киеву.

Ранее член американского сената Крис Мёрфи выразил уверенность в том, что Соединённые Штаты вот-вот бросят Украину.

Газета Financial Times писала, что США и Европейский союз уже к концу недели могут прекратить финансовую поддержку Украины.