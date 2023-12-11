FT: США и Европа могут лишить Украину поддержки до конца недели

Соединённые Штаты и Европейский союз уже к концу недели могут прекратить финансовую поддержку Украины.

Об этом пишет газета Financial Times.

«Зеленский может закончить эту неделю, наблюдая за тем, как два его самых важных союзника отказываются от продолжения финансовой помощи», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Украина может остаться без поддержки ЕС из-за позиции Венгрии по поводу выделения денег, а также из-за того, что страны так и не определились, откуда взять средства на финпомощь Украине: государства разделились в вопросе, как пополнить бюджет и насколько. И хотя в Брюсселе заявляют, что все страны, кроме Венгрии, согласны с выделением денег Украине, венгерские официальные лица отмечают, что они не одиноки в нежелании поддерживать эту идею.

В Вашингтоне тем временем продолжаются споры о бюджете между республиканцами и демократами в конгрессе.

Ранее член американского сената Крис Мёрфи выразил уверенность в том, что Соединённые Штаты вот-вот бросят Украину.

В октябре министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что у Киева не получится резко снизить зависимость от помощи других стран даже после завершения конфликта.

Он также отметил, что в настоящий момент украинский бюджет способен покрывать только военные расходы, а все остальные статьи финансируются за счёт денег партнёров Киева.