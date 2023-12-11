FT: США и Европа могут лишить Украину поддержки до конца недели
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Об этом пишет газета Financial Times.
«Зеленский может закончить эту неделю, наблюдая за тем, как два его самых важных союзника отказываются от продолжения финансовой помощи», — говорится в заявлении.
Отмечается, что Украина может остаться без поддержки ЕС из-за позиции Венгрии по поводу выделения денег, а также из-за того, что страны так и не определились, откуда взять средства на финпомощь Украине: государства разделились в вопросе, как пополнить бюджет и насколько. И хотя в Брюсселе заявляют, что все страны, кроме Венгрии, согласны с выделением денег Украине, венгерские официальные лица отмечают, что они не одиноки в нежелании поддерживать эту идею.
В Вашингтоне тем временем продолжаются споры о бюджете между республиканцами и демократами в конгрессе.
Ранее член американского сената Крис Мёрфи выразил уверенность в том, что Соединённые Штаты вот-вот бросят Украину.
В октябре министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что у Киева не получится резко снизить зависимость от помощи других стран даже после завершения конфликта.
Он также отметил, что в настоящий момент украинский бюджет способен покрывать только военные расходы, а все остальные статьи финансируются за счёт денег партнёров Киева.