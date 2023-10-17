Минфин Украины: Киев не сможет снизить зависимость от помощи после конфликта
- Gettyimages.ru
- © Anadolu Agency
В интервью агентству «Укринформ» он подчеркнул, что стране будет необходима специальная программа, рассчитанная до десяти лет, чтобы минимизировать зависимость от поддержки со стороны стран.
«Радикально уменьшить зависимость от внешней поддержки будет невозможно в течение года (после завершения боевых действий. — RT)», — сказал Марченко.
Ранее в Минфине сообщили, что Украина получила $65 млрд помощи от стран Запада с февраля 2022 года.