Минфин Украины: Киев не сможет снизить зависимость от помощи после конфликта

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что у Киева не получится резко снизить зависимость от помощи других стран даже после завершения конфликта.

В интервью агентству «Укринформ» он подчеркнул, что стране будет необходима специальная программа, рассчитанная до десяти лет, чтобы минимизировать зависимость от поддержки со стороны стран.

«Радикально уменьшить зависимость от внешней поддержки будет невозможно в течение года (после завершения боевых действий. — RT)», — сказал Марченко.

Ранее в Минфине сообщили, что Украина получила $65 млрд помощи от стран Запада с февраля 2022 года.