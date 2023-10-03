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Минфин Украины: Киев получил $65 млрд помощи с февраля 2022 года

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Украина получила $65 млрд помощи от стран Запада с февраля 2022 года.
Минфин Украины: Киев получил $65 млрд помощи с февраля 2022 года
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщила замминистра экономики страны Надежда Бигун.

«В целом от всех партнёров по состоянию на конец сентября 2023 года мы получили с начала года $32,5 млрд», — цитирует её РИА Новости.

Она уточнила, что с февраля 2022 года Киев получил $65 млрд.

Ранее обозреватель Флавия Краузе-Джексон выразила мнение, что военная и финансовая помощь, которую страны Запада предоставляют Украине, начинает постепенно иссякать.

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