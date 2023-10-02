Bloomberg: помощь Украине со стороны Запада начинает постепенно иссякать
- AP
- © Bram Janssen
Как пишет журналистка, заверения американского лидера Джо Байдена о том, что Вашингтон продолжит оказывать помощь Украине, мало утешают украинские власти и Владимира Зеленского.
«Если вы — российский лидер Владимир Путин, то сделаете логический вывод, что Вашингтон намерен «бросить Киев под поезд», поскольку из законопроекта о государственных расходах исключили пункт о финансировании Украины, чтобы предотвратить приостановку работы американского правительства», — говорится в публикации.
Как пишет агентство, после своего провального визита в Соединённые Штаты Зеленский начал получать плохие новости — сигналы о том, что Запад начинает уставать от финансирования Киева.
Ранее стало известно, что Байден подписал одобренный конгрессом закон, предусматривающий продолжение финансирования правительства США без помощи Киеву.
7 сентября министр финансов Украины Сергей Марченко отмечал, что в настоящий момент украинский бюджет способен покрывать только военные расходы, а все остальные статьи финансируются за счёт денег партнёров Киева.