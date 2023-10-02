Узнать больше

Bloomberg: помощь Украине со стороны Запада начинает постепенно иссякать

Короткая ссылка
Военная и финансовая помощь, которую страны Запада предоставляют Украине, начинает постепенно иссякать. Об этом в статье для агентства Bloomberg заявила обозреватель Флавия Краузе-Джексон.
Bloomberg: помощь Украине со стороны Запада начинает постепенно иссякать
  • AP
  • © Bram Janssen

Как пишет журналистка, заверения американского лидера Джо Байдена о том, что Вашингтон продолжит оказывать помощь Украине, мало утешают украинские власти и Владимира Зеленского.

«Если вы — российский лидер Владимир Путин, то сделаете логический вывод, что Вашингтон намерен «бросить Киев под поезд», поскольку из законопроекта о государственных расходах исключили пункт о финансировании Украины, чтобы предотвратить приостановку работы американского правительства», — говорится в публикации. 

Как пишет агентство, после своего провального визита в Соединённые Штаты Зеленский начал получать плохие новости — сигналы о том, что Запад начинает уставать от финансирования Киева.

Ранее стало известно, что Байден подписал одобренный конгрессом закон, предусматривающий продолжение финансирования правительства США без помощи Киеву.

7 сентября министр финансов Украины Сергей Марченко отмечал, что в настоящий момент украинский бюджет способен покрывать только военные расходы, а все остальные статьи финансируются за счёт денег партнёров Киева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить