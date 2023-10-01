Байден подписал проект финансирования правительства без помощи Киеву

Президент США Джо Байден подписал одобренный Конгрессом закон, предусматривающий продолжение финансирования правительства США, без помощи Киеву.

Об этом информирует РИА Новости.

Ранее Конгресс США утвердил проект финансирования правительства без помощи Украине.

Позже Байден прокомментировал принятый проект бюджета, заявив, что США нельзя допустить прекращение помощи Киеву.