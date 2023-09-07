Минфин Украины: бюджет страны покрывает только военные расходы

Министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире телеканала «Рада» заявил, что в настоящий момент украинский бюджет способен покрывать только военные расходы, а все остальные статьи финансируются за счёт денег партнёров Киева.

«Сектор безопасности и обороны мы закрываем самостоятельно. Все остальные расходы, я подчёркиваю, все остальные расходы мы финансируем за счёт наших партнёров, за счёт средств, которые мы получаем из-за границы», — цитирует его ТАСС.

Министр подчеркнул, что на военные расходы в настоящий момент идут все существующие в стране налоги и сборы.

«Этих средств недостаточно, поэтому разницу мы покрываем за счёт внутренних займов и за счёт военных облигаций», — уточнил глава Минфина.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина за первые шесть месяцев 2023 года направила на военные нужды больше денег, чем собрала за этот же период налогов.

14 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал мнение, что Украина полностью лишилась суверенитета, поскольку у неё нет своих денег и военной промышленности. Также он указывал, что Украина в финансовом отношении — несуществующая страна, она не может сама себя обеспечивать.