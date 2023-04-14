Орбан назвал Украину несуществующей в финансовом плане страной

Украина в финансовом отношении — несуществующая страна. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Орбан.

«По сути, Украина в финансовом отношении — несуществующая страна. Падение экономических показателей огромное, что совершенно объяснимо из-за войны», — цитирует его РИА Новости.

Орбан подчеркнул, что Украина не может сама себя финансировать.

Орбан также заявил, что Европа тратит на содержание Украины десятки миллиардов евро, это не может продолжаться бесконечно.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Украина закончится, как только закончится её финансирование странами Запада.