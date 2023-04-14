Орбан: Европа тратит на Украину десятки миллиардов евро

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Европа тратит на содержание Украины десятки миллиардов евро, это не может продолжаться бесконечно, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Орбан: Европа тратит на Украину десятки миллиардов евро
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«Мы оплачиваем украинские пенсии, счета, мы содержим государственные учреждения, здравоохранение, образование. И это огромные суммы, несколько десятков миллиардов евро, которых недостает европейской экономике», — приводит РИА Новости его слова в эфире радио Kossuth.

Орбан отметил, что такая ситуация не может продолжаться бесконечно.

Ранее бывший советник Госдепа, старший научный сотрудник Гуверовского института Расселл Берман выразил мнение, что коалиция стран Запада, которые помогают Украине, трещит по швам из-за внутренних экономических вызовов Европы.

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