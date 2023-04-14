Экс-советник Госдепа Берман: Европа перестанет помогать Украине из-за внутренних проблем

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Коалиция стран Запада, которые помогают Украине, трещит по швам из-за внутренних экономических вызовов Европы, заявил бывший советник Госдепа, старший научный сотрудник Гуверовского института Расселл Берман.

«Чем дольше затягивается конфликт, тем больше вероятность, что лишённые энтузиазма союзники из Западной Европы соскочат», — написал Берман в статье для газеты The Hill.

Он напомнил о массовой забастовке в Германии и протестах в связи с пенсионной реформой во Франции.

По его словам, данные проблемы переключат внимание политиков, в связи с чем данные Украине обещания не будут выполнены.

По мнению экс-разведчика морской пехоты Соединённых Штатов Скотта Риттера, украинский президент Владимир Зеленский умышленно затягивает конфликт на Украине и кризис в Европе, чтобы втянуть НАТО в прямое столкновение альянса с Россией, но США не пойдут не это из-за катастрофических последствий.

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