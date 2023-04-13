Соединённым Штатам необходимо дать понять Украине, что помощь Запада будет продолжаться только в том случае, если Киев будет готов вести переговоры с Россией. Об этом в статье для издания The American Conservative бывший спецпомощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу.

«США следует дать понять, что Украине крайне важно продемонстрировать свою готовность к переговорам, иначе она рискует оказаться в состоянии боевых действий без помощи Америки и, возможно, Европы», — написал он.

Бэндоу подчеркнул, что Вашингтону не следует принимать Украину в НАТО и давать Киеву отдельных военных гарантий.

По мнению экс-разведчика морской пехоты Соединённых Штатов Скотта Риттера, украинский президент Владимир Зеленский умышленно затягивает конфликт на Украине и кризис в Европе, чтобы втянуть НАТО в прямое столкновение альянса с Россией, но США не пойдут не это из-за катастрофических последствий.