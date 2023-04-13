Бывший разведчик Риттер: НАТО не позволит Зеленскому устроить третью мировую войну

Украинский президент Владимир Зеленский умышленно затягивает конфликт на Украине и кризис в Европе, чтобы втянуть НАТО в прямое столкновение альянса с Россией, но США не пойдут на это из-за катастрофических последствий. Такое мнение выразил экс-разведчик морской пехоты Соединённых Штатов Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

«США придётся атаковать Россию, а если НАТО начнёт бомбардировки, то это уже будет начало третьей мировой войны», — сказал он.

Риттер подчеркнул, что без подобной поддержки НАТО украинская армия не выстоит и будет разгромлена к концу лета.

При этом Вашингтон вряд ли пойдёт на такой шаг из-за глобальной угрозы, которую может спровоцировать конфликт, цитирует эксперта РИА Новости.

Как ранее сообщила американская газета The Washington Post, разведывательное управление Пентагона считает, что затягивание конфликта на Украине повышает вероятность смены власти в стране.