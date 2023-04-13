Washington Post: затягивание конфликта на Украине может привести к смене власти в стране

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Затягивание конфликта на Украине повышает вероятность смены власти в стране, считает разведывательное управление Пентагона, вместе с этим между офисом президента Владимира Зеленского и командованием ВСУ сейчас есть напряжённость, пишет The Washington Post со ссылкой на попавшие в сеть «секретные документы».
Washington Post: затягивание конфликта на Украине может привести к смене власти в стране
  • РИА Новости

«Для украинской стороны война на истощение приведёт к разочарованию в стране и критике того, как ведутся боевые действия, что сделает вероятной смену руководства», — сообщает газета.

Неясно, идёт ли речь о смене руководства на военную или политическую группу, говорится в материале.

«Зеленский остаётся популярным на Украине, но существует напряжённость между его офисом и Валерием Залужным, главой украинских вооружённых сил, которого некоторые в Киеве считают политической угрозой», — утверждают авторы.

Газета Financial Times в ноябре прошлого года писала, что Владимир Зеленский попросил Валерия Залужного перестать продвигать свой публичный образ из-за возрастающей популярности военного среди жителей Украины.

По информации Bild, ситуация вокруг Артёмовска (Бахмута) привела к спорам между президентом Украины и главкомом ВСУ.

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