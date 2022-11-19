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FT: Зеленский призвал Залужного избегать публичности из-за роста популярности на Украине

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Украинский президент Владимир Зеленский попросил главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного перестать продвигать свой публичный образ из-за возрастающей популярности военного среди жителей Украины. Об этом сообщает газета The Financial Times.

Как пишет РИА Новости, свидетельством роста популярности Залужного в стране стали проведённые среди населения опросы.

«Люди, знакомые с ситуацией, рассказали, что Залужного попросили перестать продвигать свой публичный образ», — говорится в материале.

В сентябре председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что на Украине готовят замену Зеленскому, а одной из возможных кандидатур на место президента является Залужный.

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