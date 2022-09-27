Рогов заявил, что на Украине готовят замену Зеленскому

На Украине готовят замену президенту страны Владимиру Зеленскому, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» и отделения Российского исторического общества региона Владимир Рогов.

«Хозяева Зеленского готовят ему замену. В последнее время наблюдаю, как в западной прессе начинает всё чаще мелькать главнокомандующий ВСУ (Валерий. — RT) Залужный», — написал он в своём Telegram.

По словам Рогова, на Западе Зеленскому дают понять, что незаменимых людей нет.

«В противном случае на смену клоуну придёт хунта. Уже не условная, а настоящая», — добавил он.

Украинские СМИ ранее сообщили, что Зеленский намерен сместить Валерия Залужного с должности главнокомандующего украинскими войсками в конце августа или в начале сентября.

Президент Украины опроверг эту информацию.