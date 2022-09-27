Рогов заявил, что на Украине готовят замену Зеленскому
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- © Ukraine Presidents Office/Keystone Press Agency
«Хозяева Зеленского готовят ему замену. В последнее время наблюдаю, как в западной прессе начинает всё чаще мелькать главнокомандующий ВСУ (Валерий. — RT) Залужный», — написал он в своём Telegram.
По словам Рогова, на Западе Зеленскому дают понять, что незаменимых людей нет.
«В противном случае на смену клоуну придёт хунта. Уже не условная, а настоящая», — добавил он.
Украинские СМИ ранее сообщили, что Зеленский намерен сместить Валерия Залужного с должности главнокомандующего украинскими войсками в конце августа или в начале сентября.
Президент Украины опроверг эту информацию.