Портал «Телеграф»: Зеленский намерен сместить Залужного с поста главнокомандующего ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский намерен сместить Валерия Залужного с должности главнокомандующего украинскими войсками.

Об этом пишет украинский информационно-новостной портал «Телеграф».

«Глава украинской армии генерал-майор Валерий Залужный может быть заменён на своем высоком посту… Нынешнему главнокомандующему, вероятно, предложат занять пост министра обороны», — цитирует РИА Новости материал.

Как пишет издание «СТРАНА.ua», в украинских интернет-ресурсах уже несколько дней курсируют слухи о намерении президента сменить главкома ВСУ Залужного.

Отмечается, что ротации в военном руководстве страны могут состояться уже в конце августа или начале сентября.