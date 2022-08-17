Портал «Телеграф»: Зеленский намерен сместить Залужного с поста главнокомандующего ВСУ
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Об этом пишет украинский информационно-новостной портал «Телеграф».
«Глава украинской армии генерал-майор Валерий Залужный может быть заменён на своем высоком посту… Нынешнему главнокомандующему, вероятно, предложат занять пост министра обороны», — цитирует РИА Новости материал.
Как пишет издание «СТРАНА.ua», в украинских интернет-ресурсах уже несколько дней курсируют слухи о намерении президента сменить главкома ВСУ Залужного.
Отмечается, что ротации в военном руководстве страны могут состояться уже в конце августа или начале сентября.