Bild: между Зеленским и Залужным возникли разногласия из-за Артёмовска
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По информации газеты, Залужный сообщал Зеленскому о необходимости отступления ВСУ из Артёмовска, однако у президента была другая позиция по этому поводу, так как «Бахмут стал политическим символом».
Вместе с этим Зеленский и его окружение, вероятно, видят в Залужном «возможного конкурента», говорится в статье.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на украинских офицеров написала, что российские силы за последние несколько месяцев разгромили несколько наиболее подготовленных подразделений ВСУ в районе Артёмовска.