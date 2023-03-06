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Bild: между Зеленским и Залужным возникли разногласия из-за Артёмовска

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Ситуация вокруг Артёмовска (Бахмута) привела к спорам между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным, пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники.
Bild: между Зеленским и Залужным возникли разногласия из-за Артёмовска
  • Gettyimages.ru

По информации газеты, Залужный сообщал Зеленскому о необходимости отступления ВСУ из Артёмовска, однако у президента была другая позиция по этому поводу, так как «Бахмут стал политическим символом».

Вместе с этим Зеленский и его окружение, вероятно, видят в Залужном «возможного конкурента», говорится в статье.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на украинских офицеров написала, что российские силы за последние несколько месяцев разгромили несколько наиболее подготовленных подразделений ВСУ в районе Артёмовска.

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