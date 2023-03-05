WSJ: ВС России разгромили самые подготовленные подразделения ВСУ в районе Артёмовска

Российские силы за последние несколько месяцев разгромили несколько наиболее подготовленных подразделений ВСУ в районе Артёмовска (Бахмута).

Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на украинских офицеров.

«Офицеры в некоторых других бригадах говорят, что несколько подразделений, в том числе некоторые из наиболее подготовленных, были разгромлены в ходе боёв в районе Бахмута в последние месяцы», — говорится в публикации.

Ранее военно-политический эксперт, советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин подтвердил данные о том, что Артёмовск практически взят в окружение, кольцо смыкается.

В Народной милиции Донецкой Народной Республики заявили о полной зачистке от украинских военных железнодорожной станции Ступки, которая находится на севере Артёмовска.

27 февраля сообщалось, что микрорайон Ступки в городе Артёмовске перешёл под контроль бойцов ЧВК «Вагнер».