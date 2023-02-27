РИА Новости: микрорайон Ступки в Артёмовске контролируется бойцами Группы Вагнера
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«Микрорайон Ступки на севере Артёмовска перешёл под полный контроль бойцов Группы Вагнера, также штурмовые группы зашли в район Ильиновка», — сказал собеседник.
Официальных подтверждений этой информации не приводится.
Врио главы ДНР Денис Пушилин 27 февраля отметил, что освобождение Ягодного и Берховки в районе Артёмовска позволило выйти к Хромову и селу Богдановка.
Он отметил, что это создаёт «удачные обстоятельства для окружения противника и сжатия кольца».