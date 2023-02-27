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РИА Новости: микрорайон Ступки в Артёмовске контролируется бойцами Группы Вагнера

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Микрорайон Ступки в городе Артёмовске (Бахмуте) перешёл под контроль бойцов ЧВК «Вагнер», сообщает РИА Новости со ссылкой на источник на месте событий. Как утверждает агентство, штурмовые группы зашли в район Ильиновка, который также находится на севере города.
РИА Новости: микрорайон Ступки в Артёмовске контролируется бойцами Группы Вагнера
  • РИА Новости

«Микрорайон Ступки на севере Артёмовска перешёл под полный контроль бойцов Группы Вагнера, также штурмовые группы зашли в район Ильиновка», — сказал собеседник.

Официальных подтверждений этой информации не приводится.

Врио главы ДНР Денис Пушилин 27 февраля отметил, что освобождение Ягодного и Берховки в районе Артёмовска позволило выйти к Хромову и селу Богдановка.

Он отметил, что это создаёт «удачные обстоятельства для окружения противника и сжатия кольца».

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