РИА Новости: микрорайон Ступки в Артёмовске контролируется бойцами Группы Вагнера

Микрорайон Ступки в городе Артёмовске (Бахмуте) перешёл под контроль бойцов ЧВК «Вагнер», сообщает РИА Новости со ссылкой на источник на месте событий. Как утверждает агентство, штурмовые группы зашли в район Ильиновка, который также находится на севере города.

РИА Новости