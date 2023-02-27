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Пушилин: под Артёмовском появились удачные обстоятельства для сжатия кольца

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Врио главы ДНР Денис Пушилин прокомментировал ситуацию в районе Артёмовска (Бахмута).
Пушилин: под Артёмовском появились удачные обстоятельства для сжатия кольца
  • РИА Новости

«За последние дни мы увидели изменения — достаточно существенные — в рамках освободительной операции. Это Артёмовское направление, которое находится в центре внимания сейчас», — сказал он в эфире канала «Россия 24». Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, освобождение Ягодного и Берховки силами ЧВК «Вагнер» позволило выйти к Хромову и селу Богдановка.

Он отметил, что это создаёт «удачные обстоятельства для окружения противника и сжатия кольца».

Пушилин ранее также сообщил, что в Артёмовске складывается неблагополучная ситуация для украинской армии. Он объяснил это тем, что для выхода из города у ВСУ осталась только одна дорога, которая в данный момент уже находится под огневым контролем ВС России.

Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил, что подразделения «Вагнера» ведут бои уже практически в центре Артёмовска.

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