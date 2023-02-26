Пушилин сообщил, что в Артёмовске для ВСУ складывается неблагополучная ситуация

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что в Артёмовске (Бахмуте) складывается неблагополучная ситуация для украинской армии.

Об этом Пушилин сказал в интервью ТАСС.

«Вокруг Артёмовска у противника складывается неблагополучная ситуация», — констатировал собеседник агентства.

Пушилин объяснил это тем, что для выхода из города у ВСУ осталась только одна дорога, которая в данный момент уже находится под огневым контролем ВС России.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил об освобождении населённого пункта Ягодное к северу от Артёмовска (Бахмута).

Бойцы ЧВК также взяли под контроль село Парасковиевка на севере от Артёмовска.