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Пушилин сообщил, что в Артёмовске для ВСУ складывается неблагополучная ситуация

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Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что в Артёмовске (Бахмуте) складывается неблагополучная ситуация для украинской армии.
Пушилин сообщил, что в Артёмовске для ВСУ складывается неблагополучная ситуация
  • РИА Новости

Об этом Пушилин сказал в интервью ТАСС.

«Вокруг Артёмовска у противника складывается неблагополучная ситуация», — констатировал собеседник агентства.

Пушилин объяснил это тем, что для выхода из города у ВСУ осталась только одна дорога, которая в данный момент уже находится под огневым контролем ВС России.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил об освобождении населённого пункта Ягодное к северу от Артёмовска (Бахмута).

Бойцы ЧВК также взяли под контроль село Парасковиевка на севере от Артёмовска.

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