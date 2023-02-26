Пушилин сообщил, что в Артёмовске для ВСУ складывается неблагополучная ситуация
- РИА Новости
Об этом Пушилин сказал в интервью ТАСС.
«Вокруг Артёмовска у противника складывается неблагополучная ситуация», — констатировал собеседник агентства.
Пушилин объяснил это тем, что для выхода из города у ВСУ осталась только одна дорога, которая в данный момент уже находится под огневым контролем ВС России.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил об освобождении населённого пункта Ягодное к северу от Артёмовска (Бахмута).
Бойцы ЧВК также взяли под контроль село Парасковиевка на севере от Артёмовска.