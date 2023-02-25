Пригожин заявил об освобождении населённого пункта Ягодное к северу от Артёмовска
- РИА Новости
Об этом сказано в Telegram-канале его пресс-службы.
«Штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» полностью овладели населённым пунктом Ягодное на севере Бахмута», — заявил он.
17 февраля Пригожин сообщил, что бойцы ЧВК взяли под контроль село Парасковиевка на севере от Артёмовска (Бахмута).
Уточняется, что населённый пункт удалось взять под контроль несмотря на проблемы с боеприпасами и интенсивные бои.
18 февраля Министерство обороны России сообщило, что в Харьковской области от украинских военных полностью освобождена Гряниковка.