Пригожин заявил об освобождении населённого пункта Ягодное к северу от Артёмовска

Основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил об освобождении населённого пункта Ягодное к северу от Артёмовска (Бахмута).

Об этом сказано в Telegram-канале его пресс-службы.

«Штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» полностью овладели населённым пунктом Ягодное на севере Бахмута», — заявил он.

17 февраля Пригожин сообщил, что бойцы ЧВК взяли под контроль село Парасковиевка на севере от Артёмовска (Бахмута).

Уточняется, что населённый пункт удалось взять под контроль несмотря на проблемы с боеприпасами и интенсивные бои.

18 февраля Министерство обороны России сообщило, что в Харьковской области от украинских военных полностью освобождена Гряниковка.