Минобороны: российские войска освободили от ВСУ Гряниковку в Харьковской области
- РИА Новости
«На Купянском направлении в результате наступательных действий подразделений Западной группировки войск полностью освобождён населённый пункт Гряниковка Харьковской области», — говорится в сводке Минобороны России.
Накануне министерство сообщило, что ВС России нанесли огневое поражение живой силе и технике противника в районе Гряниковки.
Также 17 февраля основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бойцы ЧВК взяли под контроль село Парасковиевка на севере от Артёмовска.