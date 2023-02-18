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Минобороны: российские войска освободили от ВСУ Гряниковку в Харьковской области

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RT
В Харьковской области от украинских военных полностью освобождена Гряниковка, заявило Министерство обороны России.
Минобороны: российские войска освободили от ВСУ Гряниковку в Харьковской области
  • РИА Новости

«На Купянском направлении в результате наступательных действий подразделений Западной группировки войск полностью освобождён населённый пункт Гряниковка Харьковской области», — говорится в сводке Минобороны России.

Накануне министерство сообщило, что ВС России нанесли огневое поражение живой силе и технике противника в районе Гряниковки.

Также 17 февраля основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бойцы ЧВК взяли под контроль село Парасковиевка на севере от Артёмовска.

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