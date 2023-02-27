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Кимаковский: бойцы «Вагнера» ведут бои уже практически в центре Артёмовска

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Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил, что подразделения «Вагнера» ведут бои уже практически в центре Артёмовска (Бахмута).

Об этом сообщает РИА Новости.

«Передовые отряды ЧВК «Вагнер» уже практически в центре Артёмовска воюют», — сказал Кимаковский.

По его словам, все пути в город находятся под огневым контролем российских сил.

При этом, как отмечает Кимаковский, говорить об оперативном окружении города пока преждевременно.

«Украинские войска прокладывают себе и полевые дороги, чтобы доставлять технику, стараются цепляться за город», — сказал советник врио главы ДНР.

Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что подрыв дамбы в Артёмовске не скажется на наступлении ВС России.

Также сообщалось, что СК России займётся расследованием взрыва дамбы в Артёмовске.

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