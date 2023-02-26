Советник Пушилина Гагин: подрыв дамбы в Артёмовске не скажется на наступлении ВС России

Военно-политический эксперт, советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что подрыв украинскими военными дамбы в Артёмовске (Бахмуте) не окажет влияния на наступление Вооружённых сил России.

Об этом Гагин сказал в беседе с ТАСС.

«Разрушенная дамба Северного ставка не окажет влияния на дальнейшее наступление на позиции Вооружённых сил Украины в Артёмовске», — констатировал собеседник агентства.

По его словам, подрыв приведёт к созданию неприятностей для местного населения, которое использовало подвалы в качестве убежищ.

25 февраля украинские военные взорвали дамбу в Артёмовске, чтобы помешать наступлению ВС России.