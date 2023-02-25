РИА Новости: ВСУ взорвали дамбу в Артёмовске, чтобы помешать продвижению российских бойцов

Украинские военные взорвали дамбу в Артёмовске (Бахмуте), чтобы помешать наступлению ВС России.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

«В подконтрольной Киеву части Артёмовска действительно противник взорвал дамбу... Пытается затруднить продвижение бойцов «Вагнера», — сказано в заявлении.

Ранее командир взвода Группы Вагнера сообщил, что от передовых позиций российских военных до центра Артёмовска (Бахмута) осталось 1740 м.

Он добавил, что ВСУ продолжают держать оборону, но моральное состояние бойцов ухудшается.