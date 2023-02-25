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Командир взвода Группы Вагнера: от передовой до центра Артёмовска осталось менее 2 км

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От передовых позиций российских военных до центра Артёмовска (Бахмута) осталось 1740 м. Об этом заявил командир взвода Группы Вагнера.
Командир взвода Группы Вагнера: от передовой до центра Артёмовска осталось менее 2 км
  • AP

«До центра Бахмута от передовых позиций осталось 1740 м», — приводит РИА Новости его слова.

Военный добавил, что ВСУ продолжают держать оборону, но моральное состояние бойцов ухудшается.

«(Противник. — RT) начинает отступление», — сказал он.

20 февраля мэр Шахтёрска Александр Шатов заявил, что в город уже эвакуировали порядка 200 беженцев из пригородов Артёмовска.

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что эвакуированным из города Артёмовска жителям оказывается вся необходимая помощь.

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