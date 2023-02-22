Советник Пушилина Гагин: российские силы ведут бои практически в центре Артёмовска

Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что в Артёмовске (Бахмуте) бои идут уже в центре города.

«Инициатива сейчас в руках наших бойцов, с северной стороны Артёмовска уже давно вошли наши войска. Сейчас они бьются уже практически в центре города», — цитирует его РИА Новости.

20 февраля мэр Шахтёрска Александр Шатов заявил, что в город уже эвакуировали порядка 200 беженцев из пригородов Артёмовска.

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что эвакуированным из города Артёмовска жителям оказывается вся необходимая помощь.