Советник Пушилина Гагин: российские силы ведут бои практически в центре Артёмовска
- РИА Новости
«Инициатива сейчас в руках наших бойцов, с северной стороны Артёмовска уже давно вошли наши войска. Сейчас они бьются уже практически в центре города», — цитирует его РИА Новости.
20 февраля мэр Шахтёрска Александр Шатов заявил, что в город уже эвакуировали порядка 200 беженцев из пригородов Артёмовска.
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что эвакуированным из города Артёмовска жителям оказывается вся необходимая помощь.